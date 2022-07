Schwerpunkte

Harald Kümmel aus Neckartenzlingen paddelt stehend über die Elbe für den guten Zweck

30.07.2022 05:30, Von Martina Kalus — E-Mail verschicken

Der Personal Trainer und Coach Harald Kümmel aus Neckartenzlingen ist zu einer Tour mit dem Stand-up-Paddle-Board auf der Elbe aufgebrochen. Im Interview berichtet er von seiner Motivation und den Herausforderungen, die ihn auf dieser Reise erwarten.

Harald Kümmel fährt mit seinem Board über die Elbe. Foto: privat

NECKARTENZLINGEN. Von Bad Schandau an der tschechischen Grenze bis nach Travemünde: Der gebürtige Sindelfinger Harald Kümmel, Personal Trainer und Coach, hat nicht zum ersten Mal ein Spendenprojekt. Mit seinem Stand-up-Paddle-Board (SUP) will der Neckartenzlinger knapp 700 Kilometer auf der Elbe zurücklegen – alleine. Jeder Kilometer kann dabei mit zehn Euro unterstützt werden.