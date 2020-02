Hanzo Kim als Bezirkskantor in Nürtingen eingesetzt

04.02.2020 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Nürtingens neuer Kirchenmusiker wurde feierlich in der Stadtkirche in sein Amt eingeführt

Schon mit zehn Jahren begann Hanzo Kim im Gottesdienst Orgel und Klavier zu spielen. Das war in Seoul, Südkorea. „Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, 30 Jahre später Bezirkskantor in Nürtingen zu werden“, sagte er bei seiner Amtseinführung am Sonntag.

Der Kinder- und Jugendchor während der Vakatur, geleitet von Angela Sieg Fotos: Dietrich

NÜRTINGEN. Die Kantate „Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir“ hat Johann Sebastian Bach in Leipzig für die Ratswahl komponiert. Dass der neue Nürtinger Bezirkskantor Hanzo Kim seine Amtseinführung an der Orgel mit einem Stück aus dieser Kantate eröffnete, passte gut: Es wurden zwar kein Oberbürgermeister und keine Stadträte gewählt, aber auch ein Bezirkskantor wird durch Wahl bestimmt. Zwei Tage lang hat das Besetzungsgremium Orgelmusik gelauscht. Als dann Kim an der Reihe war, war für den geschäftsführenden Stadtkirchenpfarrer Markus Lautenschlager sofort klar: „Den will ich haben.“