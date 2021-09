Schwerpunkte

Hans Ringhoffer spendet für Kinderheim Aichele in Beuren

14.09.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Aufgrund der dringend notwendigen Brandschutz-Baumaßnahmen im Psychotherapeutischen Kinderheim Haus Aichele in Beuren hat Hans Ringhoffer aus Kohlberg 5000 Euro an das Haus Aichele gespendet. Das Foto entstand bei der Scheckübergabe und zeigt von links Mario Biel und Claudia Oster vom Haus Aichele und Hans Ringhoffer. Die Baugenehmigung liegt inzwischen vor, sodass die Baumaßnahmen im Herbst beginnen können. Für den Zeitraum der Umbaumaßnahmen sucht das Kinderheim dringend ein leer stehendes Gebäude mit sechs bis sieben oder mehr Zimmern im Raum Nürtingen/Kirchheim, in das die Gruppe übergangsweise einziehen kann. js Foto: Stolze