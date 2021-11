Schwerpunkte

Hans Gunsch aus Grötzingen malt Menschen und ihre Beziehungen

22.11.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Rückenfiguren sind derzeit ein häufiges Motiv in Hans Gunschs Werk. Foto: Böhm

AICHTAL-GRÖTZINGEN. Hans Gunsch aus Grötzingen malt Menschen und ihre Beziehungen „Ich fing als Kind mit dem Malen an und hab es nie bleiben lassen“, sagt Hans Gunsch. Der Künstler, der 1957 in Reutlingen geboren wurde und heute in Aichtal-Grötzingen lebt, stellt seit Jahren in ganz Deutschland aus.