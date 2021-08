Schwerpunkte

Handballer können in Wolfschlugen bald wieder in die Sporthalle

19.08.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die fast eine halbe Million Euro teure Sanierung der Sporthalle in Wolfschlugen ist kurz vor dem Abschluss.

An den verschiebbaren Sitztribünen wird noch Hand angelegt. Auf den neuen Bodenbelägen fehlen nur noch die Linien. Fotos: Ralf Just

WOLFSCHLUGEN. Der Boden der Sporthalle in Wolfschlugen liegt in schönstem Blau da. Die Wände in den Kabinen sind frisch mit weißer Farbe gestrichen. Alles riecht neu. Hier und da schrauben noch ein paar Handwerker herum. Die mehrmonatige Sanierung der Sporthalle, die zu 95 Prozent von den Handballern des TSV Wolfschlugen genutzt wird, ist in den letzten Zügen. Über den aktuellen Stand haben sich am Montagnachmittag vor Ort Bürgermeister Matthias Ruckh und die neue Ortsbaumeisterin der Gemeinde, Melanie Zimmer, und ihr Stellvertreter Frank Bernhardt ein Bild gemacht. Und die Vertreter der Gemeinde zeigten sich überaus zufrieden. „Das Gastspiel der Handballer in anderen Hallen wird am 1. September ein Ende haben“, sagt Ruckh. Besonders aufatmen wird über diese Nachricht TSV-Handball-Chef Wolfgang Stoll. Denn 350 aktive Sportlerinnen und Sportler, die sich auf sechs Aktiven- und zwölf Jugendmannschaften des TSV Wolfschlugen verteilen, fragen regelmäßig bei ihm nach, wann sie wieder in ihre vertraute Umgebung zurückkehren können. „Ich stehe buchstäblich in der Warteschleife, bis die Halle fertig ist. Wir warten sehnsüchtig darauf“, sagt Stoll. Für die Drittliga-Handball-Frauen steht am 10. September bereits das erste Punktspiel der neuen Saison an. Einen Plan B für den Fall, dass die Sporthalle dann noch nicht nutzbar sein sollte, gibt es nicht.