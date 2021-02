Schwerpunkte

Hand in Hand die Pandemie wegimpfen

05.02.2021 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Ehrenamtliche von DRK, Maltesern und Johannitern engagieren sich in ihrer Freizeit in den Impfzentren im Kreis Esslingen

Im Landkreis Esslingen stehen hunderte Ehrenamtliche der Hilfsorganisationen seit Mitte Januar in den Startlöchern, um mit den Impfungen gegen Corona zu beginnen. Bisher kamen mangels Impfstoffen nur wenige der Kräfte zum Einsatz in den Impfzentren in Esslingen und an der Messe Stuttgart. Warum opfern sie ihre Freizeit oder den Ruhestand? Wir haben nachgefragt.

Die Hilfsorganisationen DRK, Malteser und Johanniter, hier vertreten durch Verena Dolde, Leonie Ulrich und Daniel Thalmann (von links), arbeiten in den Impfzentren des Kreises Hand in Hand. Foto: Krytzner

Iris Reichle arbeitet als Krankenschwester in der Notaufnahme im Klinikum Stuttgart. Sie erlebt das Leiden der eingelieferten Corona-Patienten auf beruflicher Basis täglich. Für sie ist die Situation an der Front kaum erträglich: „Die Infizierten kommen meist mit Atemnot in die Notaufnahme und wir können kaum helfen, weil die Atmung immer schlechter wird.“