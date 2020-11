Schwerpunkte

Hallenfasnet abgesagt

04.11.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Neckartailfinger Vereine entschlossen sich zu diesem Schritt

NECKARTAILFINGEN (pm). Die Vorstände von Sängerbund, Liebenau-Häxa und Neckar-Bätschern haben sich „schweren Herzens nach Prüfung aller Möglichkeiten“ dazu entschlossen, die drei Veranstaltungen der Dolfenger Fasnet 2021 in der Festhalle Neckarallee abzusagen. Bis zuletzt habe man die Hoffnung nicht aufgegeben und die Entscheidung immer wieder hinausgezögert, so die Vorstände gestern in einer Pressemitteilung: „Die Entscheidung der Politik in der letzten Woche zu einem ,Lockdown light‘ hat den notwendigen Vorbereitungen und Proben aller beteiligten Gruppen und Ensembles den Boden entzogen. Selbst bei einer Freigabe im Dezember wäre die Zeit einfach zu knapp, um anspruchvolle Darbietungen realisieren zu können.“

Eine noch größere Rolle bei der Entscheidung habe die Einhaltung von Hygienebedingungen gespielt. Auch wenn weniger Publikum in der Halle sei, könne man diese nicht sicherstellen: „Die gesundheitliche Vorsorgepflicht unserem Publikum gegenüber hat immer an oberster Stelle zu stehen.“

Um im Februar nächsten Jahres vielleicht doch noch etwas „Fasnets-Feeling“ in Neckartailfingen aufkommen zu lassen, basteln die Vorstände der drei veranstaltenden Vereine nach eigenen Angaben noch an einer Open-Air-Idee. Was das letztendlich sein werde, lassen sie offen, und ob eine Umsetzung dann erlaubt sein wird, stehe ohnehin noch in den Sternen.