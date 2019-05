Halb Grötzingen wird trockengelegt

11.05.2019, Von Matthäus Klemke

Im Aichtaler Stadtteil Grötzingen wird am Montag die Wasserversorgung unterbrochen – 200 bis 300 Haushalte betroffen

Wegen Arbeiten an der Wasserhauptleitung wird am Montag in weiten Teilen Grötzingens das Wasser abgedreht. Die Stadtverwaltung rät dazu, Wasservorräte anzulegen.

In dem blau unterlegten Gebiet wird am Montag die Wasserversorgung unterbrochen. Grafik: openstreetmap/Ohl

AICHTAL-GRÖTZINGEN. Weil im Zuge der Bauarbeiten in der Harthäuser Straße auch am Leitungsnetz der Trinkwasserversorgung gearbeitet wird, muss am Montag, 13. Mai, von 8.30 bis 17 Uhr die Wasserversorgung in weiten Teilen Grötzingens unterbrochen werden. Auf dem Trockenen sitzen dann zwischen 200 und 300 Haushalte. „Das Gebiet umfasst halb Grötzingen“, sagt Stadtbaumeister Matthias Hirn.