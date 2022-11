Schwerpunkte

Gutenberger Steige bei Lenningen wird wegen Felssicherung gesperrt

03.11.2022 16:29

Auf der Gutenberger Steige werden die Felsen gesichert. Foto: Just

LENNINGEN-GUTENBERG. Das Regierungspräsidium Stuttgart beginnt am Montag, 7. November, mit der Instandsetzung der Felssicherungen an der Gutenberger Steige B 465. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Montag, 19. Dezember, andauern. Für die Bauarbeiten wird die Gutenberger Steige abschnittsweise halbseitig gesperrt und der Verkehr mit Ampeln geregelt. Da für die Instandsetzung vergleichsweise lange Bauabschnitte von bis zu 500 Metern notwendig sind, können die Wartezeiten an den Ampeln bis zu vier Minuten betragen. Den Verkehrsteilnehmern wird daher empfohlen, die beschilderte Umleitungsstrecke über Grabenstetten – Römerstein-Böhringen – Zainingen – Donnstetten zu nutzen. Da auch Arbeiten durchgeführt werden müssen, bei denen eine erhöhte Steinschlaggefahr besteht, wird die Gutenberger Steige an den in der Bauzeit liegenden Wochenenden, an Samstagen und Sonntagen, voll gesperrt. Hier ist die Umleitung zu nutzen. pm