Gutenberger Steige bei Lenningen am Wochenende befahrbar

15.11.2022

LENNINGEN. An der Gutenberger Steige (B 465) werden Felssicherungs-Arbeiten ausgeführt, die laut Regierungspräsidium Stuttgart voraussichtlich bis Montag, 19. Dezember, andauern. Dafür wird die Steige abschnittsweise halbseitig gesperrt und der Verkehr mit Ampeln geregelt. Da auch Arbeiten gemacht werden müssen, bei denen eine erhöhte Steinschlaggefahr besteht, wurden für die in der Bauzeit liegenden Wochenenden Vollsperrungen angekündigt. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, ist nun am Wochenende Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, keine Vollsperrung erforderlich. Die Gutenberger Steige bleibt daher an diesem Wochenende halbseitig geöffnet. pm Foto: Just