Schwerpunkte

Gute Nachricht in schweren Zeiten

06.02.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Kohlberg bekommt 40 320 Euro aus dem ELR-Programm für die Nahversorgung und ein barrierefreies Bürgerbüro

Jetzt ist es amtlich, dass in Kohlberg die Nahversorgung gesichert und ein barrierefreies Bürgerbüro eingerichtet werden kann. Möglich macht das ein Zuschuss aus dem Förderprogramm ELR (Entwicklung ländlicher Raum) in Höhe von 40 320 Euro.

Das Spritzenmagazin Kohlberg soll hergerichtet werden zur Vermietung an einen Nahversorger. Foto: Sander

KOHLBERG. Bürgermeister Rainer Taigel hatte schon in der Januar-Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt, dass der Zuschuss bewilligt sei und gab nun Einzelheiten zur Umsetzung der Pläne bekannt. Ohne diesen Zuschuss wäre es bei der aktuellen Haushaltslage zumindest jetzt noch nicht möglich gewesen, die Pläne zu verwirklichen. Der Antrag auf Förderung war schon einmal abgelehnt worden. „Im zweiten Anlauf ist es nun gelungen, zur Sicherung der Nahversorgung und gleichzeitig Schaffung von Barrierefreiheit einen Zuschuss von 40 320 Euro nach Kohlberg zu holen. Die Mittel sind zweckgebunden, um das Spritzenmagazin so herzurichten, dass es an einen Nahversorger vermietet werden kann“, sagte Taigel.