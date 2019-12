Gut besuchte VdK-Adventsfeier

12.12.2019

BEMPFLINGEN (ma). Die Mitglieder des VdK-Ortsverbands Bempflingen-Neckartenzlingen trafen sich vor Kurzem mit ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten zur Adventsfeier im Bempflinger Dorfgemeinschaftshaus. Die Sondelfinger Stubenmusik unter ihrem Leiter Horst Künstle spielte sich mit alpenländischen und adventlichen Weisen in die Herzen der Zuhörer ein. Mit von der Partie waren in diesem Jahr auch wieder die Mundharmonikafreunde aus Kleinbettlingen, die unter der Leitung von Josef Wirth mit ihren musikalischen Vorträgen und Melodien aus ihrem breit gefächerten Repertoire aufhorchen ließen. Die Klänge einer Harfe fügten sich hervorragend in die Musikvorträge des Ensembles ein.

Pfarrer Hartmut Bosch von der evangelischen Kirche ging in seinem geistlichen Impuls zur Advents- und Weihnachtszeit auf die Geschichte der Entstehung des Adventskranzes ein. Der Ortsverbandsvorsitzende Klaus Maschek betrachtete in seiner Ansprache den tieferen Sinn der Adventszeit und des Weihnachtsfestes und stellte zunächst das Thema „Zeit“ in den Vordergrund. Alles habe im Weltkreislauf seine Zeit, und diese sollte sinnvoll genutzt werden.