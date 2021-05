Schwerpunkte

Grundschule Erkenbrechtsweiler mit großen Schritten in die Zukunft

22.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Seit vergangenen Montag ist die Grundschule Erkenbrechtsweiler im Besitz von sechs digitalen interaktiven Multifunktionstafeln und ist somit eine der ersten Schulen, die komplett damit ausgestattet sind. Schulleiterin Vanessa Zintgraf, ihr Lehrerkollegium und die Schüler sind begeistert von der neuen Lehrmethode. „Es macht alles so viel einfacher“, so die Schulleiterin, „die Tafeln ersetzen Beamer, Landkarten, die Oberfläche kann individuell eingestellt werden mit verschiedenen Linien zum Schreiben und Rechnen.“ Auch kann der Lehrstoff auf der Tafel gespeichert und später wieder aufgerufen werden. Gestern war Ortstermin mit Bürgermeister Roman Weiß, Hauptamtsleiterin Anke Martini und Schulrat Sven Koos. „Wir haben uns bewusst für Tafeln und nicht für Tablets entschieden, um einen klassischen Unterricht im gemeinsamen Klassenverband zu haben“, sagt Anke Martini. Bürgermeister Weiß ist sich sicher: „Das ist ein Schritt in die Zukunft“. „Andere Schulen haben auch eine oder zwei digitale Tafeln, aber in Vollausstattung ist diese Schule eine der ersten“, sagt Schulrat Sven Koos. Rund 43 000 Euro schlugen dafür zu Buche, 27 300 Euro werden vom Digitalpakt Schule des Bundesministeriums gefördert. Hemmschwellen bei den Kindern gibt es keine, sie wachsen in der digitalen Welt auf und finden sich mit der neuen Technik des Androidsystems schnell zurecht. „Es ist cool, dass man Farben, Linien und Hintergründe ändern kann“, meinte eine Schülerin. Und auch die Gefahren des Internets sind den Kindern wohl bewusst: „Wir müssen aufpassen, dass uns niemand hackt“. jh