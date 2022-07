Schwerpunkte

Großes Interesse an Infotag der Neckartailfinger Musikschule

05.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Neckartailfinger Musikschule hatte Interessierte eingeladen.

NECKARTAILFINGEN. Am Samstag hatten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Gelegenheit, sich in der Musikschule Neckartailfingen über das gesamte Angebot der Musikschule zu informieren. Nach einem Begrüßungslied der Kinder aus der elementaren Musikpädagogik wurden alle Instrumente durch die Lehrkräfte nacheinander vorgestellt. Im Anschluss konnte intensiv ausprobiert werden, die Instrumentenberatung durch das Musikschulkollegium wurde ausführlich in Anspruch genommen – bei vielen Instrumenten bildeten sich sogar Warteschlangen vor den Klassenzimmern. Den musikalischen Abschluss bildete ein Flashmob der Jugendkapellen der Musikvereine Aich, Neckartailfingen und Neuenhaus auf dem Schulhof der Liebenauschule. Rund 35 musizierende Kinder und Jugendliche präsentierten unter der Leitung von Musikschulleiter Jens Saure ein kurzes Platzkonzert – Beethovens „Ode an die Freude“ wurde als Zeichen für den Frieden und die Völkerverständigung zum Schluss gespielt.