Großes Interesse an den Bewerbern

19.09.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Am Donnerstag, 24. September, ist Bürgermeister-Kandidatenvorstellung im Naturtheater Grötzingen – Kostenloser Livestream

Das Interesse der Aichtaler Bürger an der Bürgermeister-Kandidatenvorstellung ist groß. Nächste Woche, am Donnerstag, 24. September, stellen sich die vier Bewerber im Naturtheater vor und anschließend gibt es den direkten Vergleich in einer von unserer Zeitung moderierten Fragerunde. Bis Montag haben die Aichtaler noch Gelegenheit, uns ihre Fragen zu schicken.

AICHTAL. Welche Themen interessieren im Aichtal? Diese Frage haben wir vergangene Woche gestellt. Auf Antworten mussten wir nicht lange warten. Das Interesse an der Kommunalpolitik ist in der Stadt groß. Eine ganze Reihe Bürgerinnen und Bürger aus den drei Stadtteilen sind unserer Aufforderung gefolgt und haben uns Fragen geschickt, mit denen wir den vier Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters am Donnerstag, 24. September, im Naturtheater auf den Zahn fühlen werden.