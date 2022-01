Schwerpunkte

Großer Andrang beim zweiten Impfmarathon auf der Messe

04.01.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der zweite Impfmarathon auf der Landesmesse am Flughafen hat gestern mit großem Andrang begonnen und läuft noch bis Donnerstag.

Der Startschuss zum zweiten Impfmarathon in der Messehalle 9 am Flughafen in Leinfelden-Echterdingen ist am gestrigen Montagmittag gefallen. Noch bis einschließlich Donnerstag, 6. Januar, werden die gegen Corona hilfreichen Spritzen im Drive-in-Verfahren verabreicht. Ohne aus dem Auto auszusteigen können die Impfwilligen direkt bis zu den Ärztinnen und Ärzten vorfahren, die in der Messehalle an 24 verschiedenen Impfstationen die Spritzen mit den Vakzinen aller gängigen Hersteller anbieten. Erstmals gibt es auch eine Station, die speziell mit einer Kinderärztin besetzt ist, die eine für Kinder ab fünf Jahren geeignete Biontech-Dosis im Angebot hat.