Schwerpunkte

Großer Andrang beim Nikolausmarkt in Grötzingen

27.11.2022

Kaum ein Durchkommen war am Wochenende in der Hindenburgstraße in Grötzingen. Rund 50 Hütten und Stände hatte der Bund der Selbstständigen Aichtal zum 22. Nikolausmarkt zwischen Hindenburgplatz und dem Rathaus aufgebaut. Der Duft von Glühwein und Gebäck sorgte für weihnachtliche Stimmung rundum. Das Karussell in der Mitte der Hindenburgstraße war bei den Kindern der Renner und wer wollte, konnte im Pferdefuhrwerk eine Runde durch den Ort fahren. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und ein großes kulinarisches Angebot ließ am ersten Adventswochenende ein vorweihnachtliches Flair aufkommen. jh Foto: Holzwarth