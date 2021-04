Schwerpunkte

Großer Andrang auf Bauplätze in Neuffen

29.04.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Neuffener Gemeinderat passte die Vergaberichtlinien für städtische Bauplätze an – Für ein Neubaugebiet in Kappishäusern gibt es 270 Interessenten

Im Land der Häuslebauer ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden groß. Wie groß zeigt sich an der Nachfrage für vier Bauplätze im Neuffener Ortsteil Kappishäusern: Hier haben sich in einem Online-Portal 270 Interessenten vormerken lassen – für vier Bauplätze.

Vier Bauplätze in Ortsrandlage – 270 Interessenten: das Neubaugebiet Hofackerweg in Kappishäusern Foto: Holzwarth

NEUFFEN. Es war eigentlich nur eine Randnotiz in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in der Aula der Realschule. Denn die Stadt musste aufgrund einer aktuellen Rechtsprechung die Vergaberichtlinien für ihre Bauplätze anpassen. Aktuell geht es um das kleine Neubaugebiet „Hofackerweg“ im Ortsteil Kappishäusern. Hier mussten der Bewerberfragebogen und die Vergabekriterien geändert werden, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Und das tut auch not: denn die Nachfrage nach den vier Bauplätzen in der kleinen Jusi-Teilgemeinde entpuppt sich als riesig. Es gebe 270 Interessenten für vier Bauplätze, teilte Hauptamtsleiter Jörg Stuhlmüller dem Gremium mit. „Wir haben schon befürchtet, dass im Raum Stuttgart die Nachfrage sehr groß ist“, so Stuhlmüller. Deshalb werde es noch ein klein wenig dauern, bis man in die Vergabe der gefragten Bauplätze einsteigen könne. Die Vergabe läuft über ein Online-Portal, das auch die Anträge auswertet und nach einem Kriterienkatalog die geeignetsten Bewerber auswählt. „Es gibt eine Vorprüfung durch die Verwaltung“, so der Hauptamtsleiter. Diese bestehe aber nur darin, die Anträge auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Online-Anbieter wertet die Anträge dann aus. Auch die Kaufpreise wurden vom Gemeinderat zwischenzeitlich festgelegt. Der Quadratmeter Bauland in Aussichtslage Richtung Ermstal kostet zwischen 370 und 440 Euro.