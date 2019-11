Große Ehrungsfeier in Aichtal

13.11.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Auch gute Wertungen in der Rescue und Trauma Challenge geehrt

Insgesamt wurden in Aichtal 99 erfolgreiche Sportler, Musiker und weitere Ehrenamtliche geehrt. pm

AICHTAL-AICH (wm). Am vergangenen Freitag fand die Sportler- und Musikerehrung in der Festhalle Aich statt. Auch in diesem Jahr gab es wieder neue Sportarten, die geehrt wurden. Außerdem neu dabei waren Gruppen, die in der Hilfeleistung bei Wettbewerben besonders erfolgreich waren. 99 Personen wurden insgesamt geehrt. Den Auftakt zur Veranstaltung machte die Musikschule Neckartailfingen mit Lotta Seibert an der Querflöte und Jeanette Horrer am Klavier. Beide gewannen den Regionalpreis bei „Jugend musiziert 2019“.