Große Ehre für Jörg Döpper

31.10.2019 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Der ehemalige Stadtrat bekam die Bürgermedaille der Stadt Neuffen verliehen

35 Jahre lang war Jörg Döpper Stadtrat in Neuffen. Am Dienstagabend bekam der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete für sein politisches und soziales Engagement in der Neuffener Bücherei die Bürgermedaille der Stadt verliehen.

Jörg Döpper (links) bekam von Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker die Bürgermedaille und eine Ehrenurkunde überreicht. Für Ehefrau Christa gab’s einen Blumenstrauß. Foto: Klemke

NEUFFEN. Döpper bekam die Auszeichnung aufgrund seines „Einsatzes im Dienste des Ehrenamtes“, wie Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker in seiner Laudatio vor rund 30 geladenen Gästen sagte. Als im Ehrungsausschuss der Name Jörg Döpper auf den Tisch kam, habe man nicht lange überlegen müssen. „Das, was Jörg Döpper für seine und unsere Mitbürger geleistet hat, ist ohne den leisesten Zweifel die Bürgermedaille der Stadt Neuffen wert“, so Bäcker.