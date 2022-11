Schwerpunkte

Großbettlingen will sich gegen künftigen Starkregen wappnen

09.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Großbettlinger Gemeinderat setzt einen Prozess in Gang, um mehr über die Schwachstellen bei künftigen Unwettern in der Kommune zu erfahren. Auch die Bürgerinnen und Bürger sollen mit eingebunden werden und erfahren, wie es um das eigene Haus steht.

Am 23. Juni 2021 kam es im Landkreis Esslingen zu einem schweren Unwetter. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Betroffen waren unter anderen die Orte Bempflingen, Großbettlingen und Altdorf. Foto: SMDG/Boehmler

GROSSBETTLINGEN. Die Bilder sind unvergessen, als sich am 23. Juni 2021 eine Gewitterzelle mit Starkregen und Hagel über Großbettlingen entlud: In manchen Straßen schoss das Wasser in Sturzbächen runter, einige Privathäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ob und was die Gemeinde zu tun gedenke, war im Nachgang eine vielfach von Bürgern in den Gemeinderatssitzungen gestellte Frage.