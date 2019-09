Großbettlingen war erste Wahl

21.09.2019, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Senta Zürn wird morgen als neue Pfarrerin eingesetzt – Förderung der Ökumene ist ihr ein Anliegen

Am Sonntag im Gottesdienst und beim Gockelfest können die Großbettlinger Bürger ihre neue evangelische Pfarrerin Senta Zürn kennenlernen. Für sie ist die Gemeinde erste Wahl.

Senta Zürn freut sich auf ihre neue Aufgabe in Großbettlingen. Foto: der

GROSSBETTLINGEN. Die Theologin kommt aus Überzeugung nach Großbettlingen. Die Gemeinde ist für sie erste Wahl im doppelten Sinn. Aus 35 offenen Stellen hat Großbettlingen sie sofort angesprochen, und es war ihre erste Bewerbung, die sie abgeschickt hat. Sie wollte nach sechs Jahren im Sonderdienst als Prälaturpfarrerin im Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg mit Sitz in Reutlingen wieder in den Gemeindedienst: „Ich bin dankbar, dass ich dann auch gewählt wurde.“