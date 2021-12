Schwerpunkte

Großbettlingen: Senioren vermissen belebte Ortsmitte

22.12.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

67 Prozent der älteren Großbettlinger fühlen sich sehr wohl in ihrem Wohnort. Das ergab eine schriftliche Befragung im Quartier.

GROSSBETTLINGEN. Die Gesellschaft wird älter, das wird viele Veränderungen in den Kommunen mit sich bringen. Großbettlingen stellt sich den Herausforderungen des demografischen Wandels und hatte als eine von 15 Gemeinden im Kreis Esslingen am Projekt „Kommunaler Quartierentwicklungsplan – Älter werden im Quartier“ teilgenommen. Nun liegen Verwaltung und den kommunalen Entscheidungsträgern ein umfangreicher Bericht mit vielen Ergebnissen und Anregungen vor, der Grund zur Freude gibt: 67 Prozent der Befragten fühlen sich sehr wohl in Großbettlingen, nur vier Personen nicht.