Großbettlingen: Premiere für Christopher Ott im Gemeinderat

24.03.2021 05:30, Von Kerstin Oechsner — E-Mail verschicken

In Christopher Otts Premierensitzung als Bürgermeister ging es um Bau- und Gewerbegebiete

Das Seniorenheim kann kommen: Die in der Nähe liegende 380-kV-Leitung war Thema einiger Stellungnahmen. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. Seinen Posten als Rathauschef und damit die Führung der Verwaltung hat Christopher Ott bereits Anfang März übernommen, nun ist der neue Bürgermeister auch in der kommunalpolitischen Gremienarbeit angekommen: Am Montag leitete er seine erste Gemeinderatssitzung mit großer Souveränität und bestens vorbereitet – was mit Blick auf gleich zwei Tagesordnungspunkte gar nicht so leicht war. Denn mit den Satzungsbeschlüssen der Bebauungspläne Sondergebiet „Seniorenpflegeheim“ und des Gewerbegebiets „Rammert II“ standen gleich zwei Themen an, die bereits seit langem vorbereitet und diskutiert werden.