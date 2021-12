Schwerpunkte

Großbettlingen: Haushalt mit verkraftbarem Minus

22.12.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Christopher Ott brachte in der Gemeinderatssitzung am Montag seinen ersten Haushalt als Bürgermeister ein. Im Etat stehen Erträgen von rund 9,8 Millionen Euro Aufwendungen von knapp über zehn Millionen Euro gegenüber.

Ist finanziell der dickste Brocken im nächsten Jahr: die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. „Zielstrebig und mutig, aber wir investieren mit Augenmaß in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde“, so fasste Bürgermeister Christopher Ott den Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 zusammen, einem „großen Zahlenwerk in nicht ganz so leichten Zeiten“.