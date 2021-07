Schwerpunkte

Großbettlingen erlässt Kita-Gebühren

09.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

GROSSBETTLINGEN (pm). Für die letzte Schließung der Kindertageseinrichtungen und der Schulen vom 16. Dezember bis 21. Februar wurden der Gemeinde Großbettlingen vom Land für alle drei Kitas sowie für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule die entgangenen Gebühren erstattet. Bei der erneuten Schließung vom 26. April bis 16. Mai war bisher nicht klar, ob das Land die Gebühren bei dieser Schließung erneut übernimmt. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die Kitagebühren und die Gebühren für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule für den Monat Mai zu erlassen. Die Abrechnung der Notbetreuung in den genannten Einrichtungen erfolgt nach der tatsächlichen Inanspruchnahme.