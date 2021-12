Schwerpunkte

„Greutlach II“ verzögert sich weiter

16.12.2021 05:30

Die Planunterlagen des Bebauungsplans werden erneut ausgelegt. Beim Thema Ganztagesgrundschule Altdorf konnte Bürgermeister Kälberer in der Sitzung des Gemeinderats erste Planentwürfe vorstellen.

ALTDORF. Auch die letzte Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr fand pandemiebedingt in der Gemeindehalle statt. Dem Corona-Überblick von Bürgermeister Kälberer konnte man entnehmen, dass aufgrund der stark gestiegenen Infektionszahlen in jüngster Vergangenheit in der Kindertagesstätte nunmehr, wie im Spätfrühjahr dieses Jahres, die Gruppen erneut getrennt wurden mit der Folge, dass die Öffnungszeiten reduziert werden mussten. Mit dieser Strategie und der von der Gemeinde Altdorf kostenlos zur Verfügung gestellter Testkits für die Kindergartenkinder soll gewährleistet sein, dass keine Kindergartenschließung vorgenommen werden muss.