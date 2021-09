Schwerpunkte

Grafenberger Naturkindergarten ist voll belegt

30.09.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Noch fehlt die Betriebserlaubnis für den neuen Naturkindergarten, aber Anfang November soll Eröffnung sein.

In diesem Gebäude finden die Kinder bei schlechtem Wetter Unterschlupf. Foto: Sander

GRAFENBERG. „Die 20 Plätze sind voll, es gibt viele Elternnachfragen“, konnte Grafenbergs Hauptamtsleiterin Panagiota Athanasiou-Seliger am Dienstag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Kelter dem Gremium zum Thema Naturkindergarten mitteilen.