Schwerpunkte

Grafenberger Albverein spendet für den Waldspielplatz

23.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Radsportler fuhren 700 Kilometer bis Berlin, um Spenden zu sammeln

Das Bild entstand bei der Scheckübergabe und zeigt (von links) Gemeinderat Matthias Dembek, Bürgermeister Volker Brodbeck, den Albvereinsvorsitzenden Joachim Defrancesco und Bauhofleiter Andreas Maier. der

GRAFENBERG (der). Der Waldspielplatz in Grafenberg hat nach mehr als 40 Jahren Reparaturbedarf. Für die Ausbesserungsarbeiten übergab die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Freitag eine Spende in Höhe von 1600 Euro an die Gemeinde.