Grafenberg sucht dringend einen Arzt

24.12.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Notfall – Die Gemeinde Grafenberg will zusammen mit dem Hausarzt Dr. Markus Böbel die Nachfolge für die Ärztin, die sich kurzfristig auf der Alb selbstständig macht, schnell regeln und nutzt dazu auch ein Banner am Kreisverkehr.

Blickfang am Kreisel der Ortsumfahrung Grafenberg B 313 aus Richtung Nürtingen kommend ist das Banner der Gemeinde, die möglichst schnell einen weiteren Hausarzt sucht. Foto: Sander

GRAFENBERG. Die Nachricht, dass die von Dr. Markus Böbel in seiner Filialpraxis in Grafenberg angestellte Ärztin kurzfristig kündigte, um sich mit der Übernahme einer Praxis auf der Alb selbstständig zu machen, schlug ein wie ein Blitz. Öffentlich bekannt wurde sie durch die Information in der Römersteiner Gemeinderatssitzung, dass dort mit Beginn des nächsten Jahres die Hausarztnachfolge mit der bisher in Grafenberg tätigen Ärztin geregelt ist.