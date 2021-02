Schwerpunkte

Gottesdienst im Freien

27.02.2021 05:30

NEUFFEN-KAPPISHÄUSERN (pm). Zum ersten Mal im neuen Jahr findet der Spätgottesdienst in Kappishäusern am kommenden Sonntag, 28. Februar, als Freiluftgottesdienst um 11 Uhr vor dem Gemeindehaus Kappishäusern in der Brunnenstraße statt. Der Predigt von Pfarrer Philippus Maier liegt das „Weinberglied“ aus Jesaja zu Grunde. Darin geht es gleichnishaft darum, wie ein Weinbergbesitzer alles erdenklich mögliche tut, aber am Schluss nur saure Trauben wachsen. War und ist nun „Älles für d‘ Katz?“ Darüber soll in diesem Gottesdienst nachgedacht werden. Die Besucher erwartet auch ein Anspiel zum Thema und ein Musikteam ist wieder am Start.