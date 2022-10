Schwerpunkte

Gottesdienst für Helfende Hände in Frickenhausen

31.10.2022

Am Freitagabend stand der besondere Gottesdienst in Frickenhausen für Helfende in den Sozial- und Pflegediensten und im Ehrenamt unter dem Motto „Helfende Hände“.

Pfarrer Dietrich Groh, Gabi Leuser-Vorbrugg und Pfarrerin Annegret Bogner (von links) gestalteten den ökumenischen Gottesdienst unter dem Titel „Helfende Hände“. Foto: Keller

FRICKENHAUSEN. „Du bist ein Segen“: Dieser Satz steht auf den kleinen Tuben mit Handcreme, die alle, die am ökumenischen Gottesdienst am Freitagabend in Frickenhausen teilgenommen hatten, zum Abschied geschenkt bekamen. Ein doppelt sinniges Geschenk, denn der Gottesdienst für Helfende in den Sozial- und Pflegediensten und im Ehrenamt stand unter dem Motto „Helfende Hände“. Die Frickenhäuser Pfarrerin und Diakoniepfarrerin des Kirchenbezirks, Annegret Bogner, ihr Neuffener Amtskollege Dietrich Groh und Gabi Leuser-Vorbrugg, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Neuffen, Beuren und Kohlberg hatten gemeinsam eingeladen.