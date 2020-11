Schwerpunkte

Glohr ersetzt Knapp im Gemeinderat

04.11.2020 05:30

Jochen Knapp (rechts im Bild) hat den Austritt aus dem Wolfschlüger Gemeinderat beantragt. Der CDU-Lokalpolitiker hatte Bürgermeister Matthias Ruckh (Bildmitte) Ende September mitgeteilt, dass er aus beruflichen und familiären Gründen das Ehrenamt des Gemeinderats nicht mehr ausüben kann. Für ihn rückte zu Beginn der Sitzung am Montagabend als Ersatzbewerber der CDU Gerd Glohr (links) nach. Er wird auch die bisherigen Posten von Jochen Knapp als Mitglied im Umlegungsausschuss und als Stellvertreter im Verwaltungs- und Finanzausschuss übernehmen. Der Gemeinderat segnete dies einstimmig ab. Er sehe Knapps Ausscheiden aus dem Gremium, in das er am 7. Juni 2009 gewählt wurde, mit Wehmut, sagte Bürgermeister Ruckh. Er habe Knapp für seine „präzisen, kurzen und knappen“ Wortmeldungen sehr geschätzt. Die Ortskenntnis und der Sachverstand des Unternehmers seien für das Gremium gut gewesen. Für die verbleibende Zeit der laufenden Amtsperiode wird nun Gerd Glohr den Platz von Jochen Knapp im Gemeinderat einnehmen. lcs