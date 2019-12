„Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel“

07.12.2019 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Infoveranstaltung zur Verlängerung der Sperrung der L 1250 verlief eher unbefriedigend

Groß ist der Unmut in Oberboihingen über die nochmalige Verlängerung der Bauzeit an der L 1250. Mit einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend versuchten das Regierungspräsidium und die Deutsche Bahn, den Bürgern zu erläutern, warum diese Verschiebung nun schon zum zweiten Mal notwendig ist. Die Bürger zeigten ihren Unmut deutlich.