Glasfaserausbau in Linsenhofen startet

Demnächst soll der Startschuss für das schnelle Internet fallen. Anschlüsse werden während der Ausbauphase kostenfrei angeboten.

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. Über 31 000 Glasfaser-Anschlüsse hat die Telekom im Landkreis Esslingen nach eigenen Angaben bereits gebaut. Jetzt geht der eigenwirtschaftliche Ausbau in der Gemeinde Frickenhausen weiter. Knapp 1300 Haushalte im Ortsteil Linsenhofen sollen schon bald die Chance auf einen kostenfreien Gigabitanschluss erhalten, teilt die Telekom mit. „Der Ausbau ist bei uns nicht an Vorbedingungen wie das Erreichen einer Mindestquote geknüpft“, sagt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. „Die Vorbereitungen für den Ausbau sind so gut wie abgeschlossen. Schon in wenigen Wochen geht es los“, verspricht sie.

Die Telekom wird das neue Netz gleichzeitig bauen und vermarkten. Emre Sevenler koordiniert den Glasfaser-Ausbau der Telekom im Landkreis Esslingen. Sobald ein Straßenzug mit Glasfaser versorgt sei, werde man die beauftragten Kundenanschlüsse freischalten.

Bürgermeister Simon Blessing hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigte Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Ich freue mich, dass jetzt Bürgerinnen und Bürger in Linsenhofen diese Möglichkeit erhalten werden.“