Gewinner des Nürtinger Werbering-Adventskalenders bekamen Preise

01.02.2020

Manchmal lohnt es sich so richtig, bei Gewinnspielen teilzunehmen. Zum fünften Mal konnte man im Dezember beim Adventskalender der Nürtinger Zeitung, des Werberings und des Citymarketings in der Zeitung und im Internet bei 24 Nürtinger Werbering-Fachgeschäften ein Türchen öffnen und dabei wertvolle Preise gewinnen. Insgesamt 595 Teilnehmer hatten sich diesmal über das Internet registriert, 320 davon haben alle Türchen geöffnet, bei denen man Bilder freirubbeln und die jeweiligen Nürtinger Geschäfte erkennen musste. Täglich gab es einen Einkaufsgutschein über 100 Euro in der Zeitung und einen Gutschein über 50 Euro im Internet zu gewinnen. Jetzt war im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung die Übergabe der Hauptgewinne. Den ersten Preis, eine Mitgliedschaft „Basic Abo“ im Wert von 500 Euro über ein Jahr im „Fitnesstraum“, gewann Victoria Schwarz (Vierte von Links) aus Nürtingen, der zweite Preis, ein Einkaufsgutschein über 350 Euro von Gairing Die Augenoptiker, ging an Tien Lioe Klein (Vierte von rechts) aus Nürtingen, über den dritten Preis, einen 250- Euro-Shoppinggutschein von Tresor Lifestyle, kann sich Sabine Groß (Zweite von rechts) aus Großbettlingen freuen. Die Preise übergaben Tillmann Adam (rechts), Leiter Werbevermarktung der Nürtinger Zeitung, Miriam Mangold (Dritte von links), Assistenz der NZ-Anzeigenleitung, Dennis Winkel von Fitnesstraum (links), Steffen Weber von Gairing Die Augenoptiker (Fünfter von rechts), Gebhard Schweizer von Tresor Lifestyle (Zweiter von links) und Gerhard Hemmerich, NZ-Mediaberater (Dritter von rechts). jh