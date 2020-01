Gesungene Geschichten mit viel Humor

Licht der Hoffnung: Die Feisten bringen 400 Zuschauer im ausverkauften Udeon in Unterensingen zum Lachen

Die Feisten haben den vergangenen Montag zu einem ganz besonderen Feiertag gemacht. Mit ihrem zweistündigen Auftritt im Rahmen der Aktion „Licht der Hoffnung“ haben Mathias Zeh und Rainer Schacht mit ihrer Zwei-Mann-Song-Comedy 400 Zuschauer im ausverkauften Udeon in Unterensingen zum Lachen gebracht.

Mit viel Humor und musikalischem Können: Die Feisten Mathias Zeh (links) und Rainer Schacht haben im Udeon begeistert. Foto: Niels Urtel

UNTERENSINGEN. Die Veranstaltungen des Festivals der Hoffnung im Udeon bleiben meistens lange in guter Erinnerung. So erinnerte Redaktionsleiterin Anneliese Lieb bei ihrer Begrüßung der Besucher an das Konzert des italienischen Liedermachers Giorgio Conte vor zwei Jahren, das vor allem dank der schon lange im Schwabenland lebenden Romina Ferrini unvergesslich bleiben wird. Die gebürtige Italienerin hatte nicht nur Contes Ansagen ins Schwäbische übersetzt, sondern sich dabei auch auf eine angenehme respektlose Art über den Künstler lustig gemacht, sodass das Publikum in Unterensingen viel zu lachen hatte.