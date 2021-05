Schwerpunkte

Gesundheitszentrum Vordere Alb entsteht

21.05.2021

Erkenbrechtsweiler gründet gemeinsam mit Hülben und Grabenstetten eine Genossenschaft

Die Gemeinde Erkenbrechtsweiler wird Gründungsmitglied einer Genossenschaft zusammen mit Hülben und Grabenstetten. Zweck der Genossenschaft ist die Gesundheitsversorgung auf der Vorderen Alb.

ERKENBRECHTSWEILER (gb). In Hülben entsteht in den kommenden Jahren ein Port-Gesundheitszentrum. Port steht für patientenorientiertes Zentrum zur Primär- und Langzeitversorgung. Mittelpunkt des Gesundheitszentrums ist eine geplante Hausarztpraxis als medizinisches Versorgungszentrum, in der drei Ärzte beschäftigt sein werden. Damit soll weiterhin der lokale Bedarf in Hülben abgedeckt werden.

Als vorteilhafteste Rechtsform wird eine Genossenschaft gesehen. Diese benötigt zur Gründung drei gleichberechtigte Genossen, die nach dem geltenden Recht lediglich niedergelassene Ärzte, Kliniken oder Kommunen sein dürfen. Es sei deshalb naheliegend, dass die drei Kommunen Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben gleichberechtigte Genossenschaftsmitglieder werden, um gemeinsam unter einem Dach auch weiterhin die Gesundheitsvorsorge in Eigenregie steuern zu können, informierte die Gemeindeverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung.