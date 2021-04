Schwerpunkte

Neuer Geschäftsführer die Medius-Kliniken des Landkreises Esslingen: Gesundheitsexperte an der Spitze

10.04.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Sebastian Krupp leitet fortan als neuer Geschäftsführer die Medius-Kliniken des Landkreises Esslingen

Der Esslinger Kreistag bestellte Ende März Sebastian Krupp zum neuen Geschäftsführer der Medius-Kliniken. Landrat Heinz Eininger, Aufsichtsratsvorsitzender der kreiseigenen Kliniken, stellte gestern den neuen Geschäftsführer vor. Er folgt auf Thomas Kräh, der sich mit dem Landrat darauf verständigt hatte, Ende Februar sein Amt aufzugeben.

Landrat Heinz Eininger (Mitte) stellte gestern den neuen Geschäftsführer des kreiseigenen Medius-Klinikenverbunds, Sebastian Krupp (links), und Philipp Henßler, den neuen Leiter der zum Verbund gehörenden Klinik Ruit, vor. Foto: ug

Krupp ist kein unbekanntes Gesicht in den Kliniken mit ihren Standorten in Ruit, Kirchheim und Nürtingen. Er ist seit 2012 für die Kliniken tätig und leitet seit 2013 die Klinik in Ruit. Zuvor schon war der verheiratete Diplomkaufmann in anderen Häusern im Klinikmanagement tätig.