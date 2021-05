Schwerpunkte

Gespräch mit Gastel

10.05.2021

(pm). Der persönliche Dialog mit den Menschen ist dem grünen Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel sehr wichtig. Deshalb gibt es die Gelegenheit, bei einer telefonischen Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger mit ihm ins Gespräch zu kommen. Am Dienstag, 11. Mai, ab 15.30 Uhr beantwortet er gerne Fragen zu aktuellen oder allgemeinen politischen Themen. Auch hat er ein offenes Ohr für Kritik und Anregungen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich per E-Mail an matthias.gastel.ma08@bundestag.de oder telefonisch unter der Nummer (07 11) 99 72 61 40.