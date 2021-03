Schwerpunkte

Gericht zweifelt Testpflicht an - Streit zwischen Heimbetreiberin und Esslinger Heimaufsichtsbehörde

13.03.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Streit zwischen einer Heimbetreiberin und der Esslinger Heimaufsichtsbehörde um Corona-Tests

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat dem Eilantrag einer Heimbetreiberin aus dem Kreis Esslingen größtenteils stattgegeben. Sie hatte sich dagegen gewehrt, ihre Mitarbeiter regelmäßig auf Corona testen zu lassen und das der Stadt Kirchheim nachzuweisen.

STUTTGART. Die Antragstellerin betreibt zwei Pflegeheime in Nürtingen und in Kirchheim. In einem Interview mit dem deutschsprachigen Ableger des vom russischen Staat gegründeten und finanzierter Auslandssenders RT DE vom 5. Februar dieses Jahres hatte sie angekündigt, vor dem Verwaltungsgericht gegen die Anordnung, die Mitarbeiter dreimal wöchentlich testen zu lassen und dies nachzuweisen, vorzugehen. In dem Interview sagt sie, dass die Mitarbeiter sich nicht testen lassen wollten und bezeichnete die Tests als gesundheitsschädlich.