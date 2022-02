Schwerpunkte

Genossenschaft für Gastronomie im Wohnstall Beuren wird nicht gegründet

25.02.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Finanzierung des Umbaus des ehemaligen Wohnstall-Hauses in der Stocknachstraße 11 in Beuren zu einer besonderen Gastronomie ist gescheitert. Die Absichtsbekundungen zum Kauf von 497 Stalltalern reichen nicht aus. Nun wird ein Investor für die Sanierung gesucht.

Ob die alten, jahrzehntelang ungenutzten Räume des uralten Gebäudes Stocknachstraße 11 in Beuren in der Zukunft einmal als Gaststätte genutzt werden, ist wieder vollkommen offen. Für die Gründung der Genossenschaft Wohnstall-Besen haben die angekündigten Gelder jedenfalls nicht ausgereicht. Foto: Selle

BEUREN. Es wird nun doch nicht zu der geplanten Gründung der Genossenschaft Wohnstall Beuren kommen mit dem Ziel, in dem aus dem Jahr 1536 stammenden Gebäude Stocknachstraße 11 eine ganzjährig geöffnete besondere Gastronomie mit einheimischen Speisen und Getränken einzurichten. Dieses Ziel hatten seit dem vergangenen Sommer mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Beuren verfolgt. Sie hatten Genossenschaftsanteile in Form von „Stalltalern“ zum Kauf angeboten, die jeweils einen Wert von 1000 Euro haben sollten. Knapp 100 Interessenten haben seit dem vergangenen Sommer 364 Reservierungen und 133 Optionen auf Stalltaler gezeichnet, was im besten Fall mit 497 Stalltalern eine Summe von 497 000 Euro erbracht hätte. Für die Sanierung und den Umbau des Wohnstall-Hauses hatte der Beurener Architekt Martin Schweizer jedoch schon vor acht Monaten mit Kosten von mindestens 1,2 Millionen Euro kalkuliert. „Es bleiben somit rund 800 000 Euro übrig, die nicht gedeckt sind“, gab Bürgermeister Daniel Gluiber in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Zwar gebe es theoretisch die Möglichkeit, die Genossenschaft trotzdem zu gründen und den Fehlbetrag als Darlehen aufzunehmen. Dann seien jedoch laut dem Schultes für Zinsen und Tilgung monatlich 2600 Euro zu tragen. Diesen Betrag müsse dann der spätere Betreiber der Gastronomie berappen. „Das ist zusätzlich zu den sonstigen Kosten eine recht ordentliche Summe“, so Gluiber. Daher seien sich der Arbeitskreis Wohnstall und die Vertreter der Gemeinde einig gewesen, lieber von dem Projekt wieder Abstand zu nehmen.