Generationswechsel beim FCF

10.10.2020 05:30

Hauptversammlung: Langjährige Funktionsträger verabschiedet

FRICKENHAUSEN (md). „Personell und sportlich steht der FC heute so gut da wie noch nie“ – mit diesen Worten beendete das langjährige Vorstandsmitglied des 1. FC Frickenhausen Jürgen Haug seinen letzten Kassenbericht bei der Hauptversammlung in den „Waldhornstuben“. Haug räumt nach mehr als vierzigjähriger Ausschuss- und Vorstandsarbeit seine Position als Kassier. Mit Werner Schmid geht ein weiteres Vorstandsmitglied in den Funktionärsruhestand.

Haug und Schmid sind seit den 1970er-Jahren in verschiedenen Positionen des Vereins tätig gewesen, Haug zunächst als Schriftführer, dann als Zweiter Vorsitzender und Vorsitzender, schließlich seit 1990 mit einer kurzen Unterbrechung als Kassier. Einst hochverschuldeter Kreisligist, hat sich der FCF in diesen Jahren zu einem finanziell gesicherten Landesligisten entwickelt.

Schmid begann seine Karriere ebenfalls als Schriftführer, übernahm später die Pressearbeit und gründete zusammen mit Haug das Stadionmagazin „Fußball aktuell“, das er bis ins Jahr 2020 redaktionell verantwortete und das ein wichtiges finanzielles Standbein für den Verein darstellt.