Gemeinsam singen in Zeiten von Corona?

16.05.2020 05:30, Von Volker Haussmann

Chöre und Gesangvereine hoffen trotz Abstandsgebot und Kontakteinschränkungen auf eine Wiederaufnahme der Proben

Das Corona-Virus hat einen großen Teil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens lahmgelegt. Zu den Leidtragenden gehören auch Chöre und Gesangvereine. Denn in Zeiten von Mindestabstandsgebot und Kontakteinschränkungen ist an gemeinschaftliches Singen nicht zu denken. Chorleiter und Sänger hoffen aber auf eine baldige Wiederaufnahme der Proben.

Ein Chor wie der coro per resistencia ist ein kompakter Klangkörper. Wie realistisch ist ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Sängern? Foto: NZ-Archiv

NECKARTENZLINGEN/NÜRTINGEN. „Für uns war es ein großer Schock, dass wir Mitte März die zwei ausverkauften Aufführungen unseres Musicals ,Hex in the City‘ in der Nürtinger Stadthalle wegen der Corona-Pandemie absagen mussten“, blickt Heike Weis, Chorleiterin bei der Neckartenzlinger Chorwerkstatt, zwei Monate zurück. „Erst hat man gedacht, das geht vielleicht nur ein paar Wochen, aber jetzt sind alle am Zweifeln, wann wir wieder zusammen singen können.“ Die Corona-Krise hat den Probenbetrieb der Chorwerkstatt – vier Chöre, davon zwei für Kinder, einen für Jugendliche und einen für Erwachsene – komplett zum Erliegen gebracht.