Schwerpunkte

Gemeinsam durchs Leben seit 65 Jahren

23.07.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Ludmilla und Wilhelm Weiss aus Linsenhofen feiern heute ihre eiserne Hochzeit

Das Rezept für eine lange und glückliche Ehe ist eine gute Portion Kompromissbereitschaft. Das sagen Ludmilla und Wilhelm Weiss, die heute vor 65 Jahren geheiratet haben.

Wilhelm und Ludmilla Weiss feiern heute ihren 65. Hochzeitstag. Foto: privat

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. Noch vor ihrer eigenen Hochzeit spielte eine andere Heirat eine zentrale Rolle in der Beziehung des Paares: 1949 war Wilhelm Weiss Brautführer bei einer Vermählung in Linsenhofen und sah dabei seine zukünftige Frau, Ludmilla Kussmann, im Kirchenchor von Neuffen singen. „Ich wusste, die muss es sein“, erinnert er sich heute. Doch bis die beiden fest zusammenkamen, dauerte es noch eine Weile: nämlich erst an Fasching ein Jahr später. „Vom Kirchenchor aus haben wir alle in einer Wirtschaft in Linsenhofen gefeiert. Da kamen wir dann endgültig zusammen“, sagt Wilhelm Weiss.