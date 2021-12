Schwerpunkte

Gemeinderat Wolfschlugen verabschiedet den Haushaltsplan 2022

15.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die winkenden üppigen Zuschüsse motivieren die Gemeinde Wolfschlugen dazu, den Bau einer zentralen Lüftungsanlage für die Grundschule und die Schaffung der Stelle eines interkommunalen Klimaschutzmanagers zu planen.

Die Grundschule soll eine neue Lüftungsanlage mit Gerät auf dem Dach erhalten. Foto: Just

WOLFSCHLUGEN. Bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2021 in Wolfschlugen wurden traditionsgemäß der Haushaltsplan für das kommende Jahr einschließlich der Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Energieversorgung verabschiedet. Die Entscheidung des Gremiums fiel ohne weitere Diskussion einstimmig aus. Kämmerin Brigitte Ziegler erläuterte die in den Plan noch eingearbeiteten Änderungen. So wird die Reaktivierung des Sirenensystems mit einem Ansatz in Höhe von 35 000 Euro aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2022 vorgezogen. Zudem werden 20 000 Euro für einen Check der Gebäudesubstanz aufgenommen. Für den Einbau einer Lüftungsanlage in der Schule werden zudem höhere Kosten eingeplant. Nach einer Rückmeldung der Kommunalaufsicht hat die Kämmerin zudem die geplanten Kreditermächtigungen für die Eigenbetriebe reduziert.