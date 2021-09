Schwerpunkte

Gemeinderat übt Kritik

30.09.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Gremium möchte bei Entscheidungen vorher gefragt werden und nicht hinterher genehmigen.

GRAFENBERG. Zwar stimmte der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag in der Kelter nachträglich der Entscheidung der Verwaltung zu, dass die Gebühren für die eingeschränkte Schulkindbetreuung den betroffenen Familien für die Monate April und Mai dieses Jahres erlassen werden, aber es gab eine berechtigte Beanstandung der Vorgehensweise der Verwaltung.

Gemeinderat Thomas Vorwerk stellte klar: „Erst den Beschluss im Gemeinderat fassen und dann den Erlass, und nicht umgekehrt.“ Es müsse vorher beraten werden und nicht einfach nur zur Kenntnis genommen beziehungsweise nachträglich genehmigt werden. Bürgermeister Volker Brodbeck wandte ein, man habe analog des Erlasses der Kindergartengebühren entschieden, will sich aber künftig an die geforderte Vorgehensweise halten. Da wegen der Pandemie der Schulunterricht nur sehr eingeschränkt stattfand (Wechselunterricht), konnten viele Kinder die gebuchte Schulkindbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und der Nachmittagsbetreuung nicht besuchen. Um die finanzielle Belastung für die betroffenen Familien zu mindern, sollen die Gebühren für die beiden Monate erlassen werden.