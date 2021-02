Schwerpunkte

Gemeinderat nimmt Negativzinsen in Kauf

18.02.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Wolfschlugen hat aktuell viel Geld auf den Sparbüchern – Vereine dürfen für eine Hauptversammlung kostenfrei in die Halle

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Wolfschlugen ist es ein weiteres Mal um die Liquiditätsplanung der Kommune gegangen. Da die Vorfälligkeitsentschädigung beim geplanten Ablösen von Altkrediten zu hoch ausfällt, wollte die Verwaltung eine halbe Million Euro vom Sparbuch abheben und anlegen. Mit diesem Plan blitzte sie aber mehrheitlich bei den Räten ab.

WOLFSCHLUGEN. Im November hatte sich der Gemeinderat schon einmal mit der weiteren Liquiditätsplanung der Gemeinde Wolfschlugen befasst. Das Problem: Die Kommune hat mehrere Millionen Euro auf den Sparbüchern bei ihren Hausbanken. Seit dem 1. Januar 2021 berechnen die Kreditinstitute jedoch für alle Guthaben auf den Konten über die eingeräumten Freibeträge von insgesamt 3,5 Millionen Euro Negativzinsen in Höhe von 0,5 Prozent. Diese Kosten möchte die Verwaltung gerne vermeiden.