Gemeinderat geht auf Distanz

30.03.2020 05:30

Wolfschlüger Gremium tagte in der Turn- und Festhalle

Der Gemeinderat tagte in der Turn- und Festhalle. pm

WOLFSCHLUGEN (ru). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind mittlerweile deutlich spürbar. Dennoch ließ sich der Gemeinderat von den Einschränkungen nicht abschrecken und hat am vergangenen Montag eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung erstmals in der Turn- und Festhalle abgehalten. Mit einer entsprechenden Bestuhlung in Zwei-Meter Abständen konnten die wichtigsten Punkte der Tagesordnung im Gremium behandelt und abgestimmt werden.

Erstmals wurde auf die obligatorische Nachsitzung coronabedingt verzichtet. Die Verwaltung hatte einige Themen auf die Tagesordnung genommen, über die anstelle eines Umlaufbeschlusses beraten und entschieden werden konnten:

Die Ausbauarbeiten in der Kita-Wichtelhaus. Hier wurden Ausbauarbeiten im Dachgeschoss vergeben. Außerdem wurde die Sanierung des Fluchtwegstegs an der Grundschule auf den Weg gebracht. Aufgrund der Ausschreibung konnte der Gemeinderat die Schlosserarbeiten vergeben.