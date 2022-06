Schwerpunkte

Gemeinderat Bempflingen: Hegesstraße wird saniert

23.06.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Bempflingen gibt grünes Licht für Erneuerungsarbeiten in Kleinbettlingen. Bei der Tagespflege schließt sich die Gemeinde künftig dem Modell des Landkreises Esslingen an. Dadurch soll der Beruf der Tagespflegepersonen attraktiver gestaltet werden.

Bis Ende Oktober soll in der Hegesstraße der Belag saniert werden. Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Die Kommunalpolitik kocht in Bempflingen dieses Jahr scheinbar auf Sparflamme. So fand die Januar-Sitzung des Gemeinderats erst gar nicht statt und die vergangenen drei öffentlichen Sitzungen wurden in Rekordzeit beendet. Die jüngste am Dienstag war wie die vorangegangenen beiden in einer halben Stunde bereits Geschichte.